Mercato OM : Lihadji prêt à aller s’enterrer chez un très gros club européen ?

Le feuilleton Isaac Lihadji a secoué le microcosme olympien toute cette semaine. Les dirigeants marseillais auraient décidé de couper court aux négociations pour la signature du premier contrat pro du minot devant les demandes extravagantes de ses représentants. Direction donc l’étranger ?

Selon CalcioMercato, la Juventus Turin fait partie des clubs qui ont entamés des contacts avec les représentants de l’ailier marseillais. Suite aux récents événements dans le dossier, la Vieille Dame est venue aux renseignements comme un grand nombre de clubs dans toute l’Europe.

Étant donné la concurrence monstrueuse aux postes offensives à Turin (C. Ronaldo, Dybala, Costa, Cuadrado, Bernardeschi…), ce choix serait extrêmement risqué pour un élément demandant du temps de jeu immédiat…

Avant de demander autant d’argent il faut qu’il prouve sur le terrain– Galli



« C’est une bonne chose de stopper les négociations. Ce jeune a de très grandes capacités mais cela ne veut rien dire. A son âge, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très bons mais qui n’ont pas passé le cap. Il a la chance d’être dans un club qu’il aime, avec qui il a progressé alors il faut faire confiance à ce club là. Avant de demander autant d’argent il faut qu’il prouve sur le terrain, il devrait rester à l’Olympique de Marseille. L’entraineur a confiance en lui, petit à petit il peut l’intégrer dans l’équipe et lui donner sa chance. Il y a eu beaucoup de jeunes avec qui l’OM a eu des problèmes, et aujourd’hui ils ne font rien. Lorsque j’étais à l’OM il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de moi et pourtant j’ai fais une meilleure carrière qu’eux, le talent ca ne veut rien dire au football. Si il part à Lille ou à Dortmund il va falloir qu’il prouve… »

Léon Galli— Débat Foot Marseille