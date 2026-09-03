Mercato OM : l’incroyable clause dans le contrat d’Höjbjerg !

L’avenir de Pierre-Emile Höjbjerg pourrait rapidement devenir un dossier sensible pour l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, le milieu danois possède une clause lui permettant de quitter l’OM contre une indemnité particulièrement faible à l’issue de sa troisième saison.

Un départ possible pour 2 M€ en 2027 ?

Pierre-Emile Höjbjerg n’aurait pas spécialement cherché à quitter Marseille durant le mercato estival. Une position qui pourrait notamment s’expliquer par les conditions très favorables négociées lors de la signature de son contrat en 2024.

D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain dispose en effet d’une clause lui permettant de partir pour seulement 2 millions d’euros à l’issue de sa troisième saison, soit dès l’été prochain.

« Höjbjerg n’était pas pressé de partir cet été car il dispose d’une clause avantageuse, insérée dans le contrat de quatre ans qu’il a signé en 2024 : il peut partir pour 2 M€ au bout de sa troisième saison, l’an prochain », révèle le quotidien sportif.

Un compromis conclu par les anciens dirigeants

Cette clause étonnante serait la conséquence du montage imaginé au moment de son arrivée. Les dirigeants marseillais souhaitaient alors engager l’international danois pour quatre saisons afin de pouvoir mieux répartir le coût de son salaire dans la durée.

« Les dirigeants de l’époque avaient trouvé ce compromis car ils tenaient à l’engager pour quatre ans, afin de mieux amortir son salaire », précise L’Équipe.

L’OM avait donc accepté de lui offrir une porte de sortie particulièrement accessible en contrepartie d’un engagement longue durée. Une décision qui pourrait désormais placer le club dans une position délicate.

Un dossier brûlant pour l’OM

Si cette clause peut bien être activée à l’été 2027, Marseille risque de perdre l’un de ses joueurs les plus expérimentés pour une somme dérisoire au regard de son statut. Le club devra donc rapidement choisir entre trois possibilités : tenter de prolonger Höjbjerg en supprimant cette disposition, envisager une vente avant son activation ou prendre le risque de le voir partir pour seulement 2 M€.

À moins d’un nouvel accord avec le joueur, l’OM pourrait ainsi ne disposer que de quelques mois pour protéger la valeur marchande de son milieu de terrain. Une bombe contractuelle laissée par l’ancienne direction et un nouveau dossier particulièrement complexe à gérer pour les dirigeants marseillais.