Mercato OM : Lizarazu valide la cure d’austérité imposée par McCourt

L’Olympique de Marseille a bouclé un mercato inédit, marqué par de nombreux départs et aucune recrue. Une stratégie qui inquiète forcément sur le plan sportif, mais que Bixente Lizarazu juge nécessaire pour remettre le club sur des bases financières plus saines.

« Ils vivaient au-dessus de leurs moyens »

Invité de Téléfoot sur TF1, l’ancien international français est revenu sur la situation économique de l’OM.

« Je suis rassuré qu’à un moment donné ils fassent attention à la gestion financière. Cette année je crois qu’ils étaient à 100 ou 120 millions de perte. Heureusement qu’ils ont un actionnaire, Frank McCourt, qui à chaque fois remet au pot. Mais ce n’est pas normal. »

Pour Lizarazu, Marseille a payé les conséquences de plusieurs saisons trop coûteuses.

« Ils vivaient au-dessus de leurs moyens et ont donc dû dégraisser. Voilà pourquoi ils ont fait partir autant de joueurs et qu’ils n’ont pas recruté. »

Une stratégie saine… mais un vrai défi sportif

Le champion du monde 1998 estime donc que cette cure d’austérité était nécessaire.

« Je trouve que c’est plutôt sain de redémarrer sur cette base-là. La base financière est la base de l’équilibre sportif. »

Reste désormais la grande question : Bruno Genesio pourra-t-il rester compétitif avec un effectif réduit et aucun renfort estival ?

L’OM devra jongler entre la Ligue 1 et la Ligue Europa avec moins de profondeur. Une situation qui rend la saison particulièrement délicate, mais qui, selon Lizarazu, peut aussi permettre au club de repartir sur des fondations plus solides.