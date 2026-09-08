Mercato OM : L’objectif DNCG n’est pas encore atteint…

Avant la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3), Stéphane Richard s’est exprimé au micro de Ligue 1+ sur la situation financière du club. Le président marseillais a notamment détaillé les efforts réalisés cet été pour réduire une masse salariale devenue trop importante.

« Du jamais vu dans l’histoire récente des clubs »

Stéphane Richard assure que l’OM a considérablement allégé son effectif et ses charges salariales durant le mercato.

« Globalement, l’effectif s’est réduit. On a pu engranger une réduction de la masse salariale qui était très conséquente. Du jamais vu dans l’histoire récente des clubs. »

Le dirigeant explique également que certains joueurs ont accepté de participer à cet effort financier.

« Certains se sont proposés spontanément et d’autres ont ouvert la porte à participer à cet effort de guerre. »

L’OM encore loin de l’objectif final

Richard veut désormais pouvoir présenter à la DNCG une trajectoire financière nettement différente de celle des deux dernières saisons.

« On arrive à la fin de l’année dans le rendez-vous qu’on aura à la DNCG, en étant capable de montrer la trajectoire qui a été modifiée. »

Mais le président marseillais reconnaît aussi que le travail n’est pas terminé :

« On n’est pas encore à l’objectif, c’est clair. »

Après un été marqué par de nombreux départs et aucune recrue, la priorité financière reste donc entière à Marseille.