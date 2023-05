Mercato OM : L’offre de Crystal Palace a finalement convaincu cette piste de Longoria?

Pablo Longoria proche de se faire doubler par Crystal Palace dans la course à la signature de Wilfried Zaha ! Le club anglais lui fait un pont d’or et l’Ivoirien pourrait l’accepter !

Cela fait plusieurs semaines que l’on lie le nom de Wilfried Zaha à l’Olympique de Marseille. L’ailier ivoirien devrait cependant rester à Crystal Palace malgré ses envies de Ligue des Champions. Le club anglais lui aurait fait une proposition, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Une offre que l’attaquant ne peut pas refuser à 31 ans. D’après Talksport, il songerait très sérieusement à signer un nouveau contrat alors qu’il sera libre en juin prochain. « Le président de Palace, Steve Parish, est prêt à tout pour conserver Zaha, qui suscite l’intérêt de Marseille et de l’Arabie saoudite« , explique le média anglais.

EXCLUSIVE: Wilfried Zaha considering staying at Crystal Palace to become their highest-paid player in history #CPFC https://t.co/MDwEUkegBE

— talkSPORT (@talkSPORT) May 17, 2023