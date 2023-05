Mercato OM : L’offre faramineuse de Crystal Palace pour retenir Zaha

L’Olympique de Marseille serait très intéressés à l’idée de signer Wilfried Zaha dès cet été. D’après les informations de The Athletic, Crystal Palace a fait une proposition alléchante à l’international ivoirien.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a été lié à Wilfried Zaha dans plusieurs médias, notamment en Angleterre. Toujours outre-manche, il se dit que l’international ivoirien a reçu une très belle proposition de Crystal Palace pour le retenir.

Wilfried Zaha veut jouer la Ligue des Champions mais cela ne sera pas le cas avec son club actuel. En fin de contrat en juin prochain, il est contacté par plusieurs équipes européennes qui disputent la C1 mais The Athletic détaille l’offre des Eagles pour l’attaquant.

Wilfried Zaha’s #CPFC deal expires in 50 days. Where could his future lie?

💷 Offered £200k a week but he’d like a four-year deal

🤔 Confusion over his agents

📝 Not all Palace hierarchy certain contract offer is wise

🗺️ Reported interest from #PL, Europe & Saudi

📝 @MattWoosie

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 11, 2023