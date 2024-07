Mercato OM : L’OGC Nice prêt à chiper un autre marseillais après Clauss? Ils répondent !

Le club niçois présentait ce mercredi Jonathan Clauss à la presse. La rumeur d’un recrutement de Chancel Mbemba a également été évoquée.

L’OGC Nice se construit un nouvel effectif avec Franck Haise. L’ancien coach du RC Lens va devoir faire sans Jean-Clair Todibo qui semble bien parti pour quitter le club. Pour se renforcer, l’entraîneur français aurait coché le nom de Chancel Mbemba, mis de côté par l’OM. Lors de la présentation de Clauss ce mercredi, Florian Maurice a été questionné sur cet intérêt.

« Comme je l’ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu’il est à Marseille aujourd’hui, c’est un garçon en difficulté, enfin il est dans un loft. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice », a répondu le dirigeant du GYM devant les journalistes.

Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.