Mercato OM : Marseille (vraiment) sur un attaquant néerlandais ?

Décevant 6ème du championnat de Turquie, Galatasaray souhaite dégraisser son effectif et se débarrasser de ses gros salaires. L’ailier Hollandais Ryan Babel ne sera pas retenu. Et la presse turque annonce que l’OM s’est penché sur son cas !

Prêté à l’Ajax Amsterdam cette saison, Babel avait bien débuté avec le club de la capitale Hollandaise, marquant 5 buts en 15 matchs. Néanmoins, la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fin du championnat Hollandais l’a freiné dans son élan. De retour à Galatasaray, Ryan Babel ne sera pas retenu par son club, qui doit faire des économies suite à sa non qualification pour une compétition européenne.

Cette rumeur est elle crédible ?

Le média Turc Takvim affirme que l’OM serait prêt à faire une offre dans les prochains jours pour faire de Babel la 3ème recrue du mercato estival. Cette information parait toutefois difficilement crédible. L’OM s’est engagé dans une politique de recrutement de jeunes joueurs pas chers, dans le but de faire des plus values à la revente… Ce qui ne correspond pas vraiment au profil de Babel ! Le Hollandais va sur ses 34 ans, dispose d’un salaire conséquent (310 000 euros mensuels), et ne pourra pas être revendu en raison de son âge.