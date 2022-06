Mercato OM : Longoria prêt à mettre 15M€ sur Ali Cho, mais…

Alors que l’OM n’a pas encore convaincu la DNCG, Pablo Longoria semble très actif sur le mercato. Le président Olympien serait prêt à miser gros sur Mohamed Ali Cho mais ce dernier étudie toutes les opportunités…

En effet, selon l’Equipe Mohamed-Ali Cho devrait bien quitter Angers cet été. le SCO attend un un montant estimé à 15M€. L’OM serait prêt à payer cette somme mais n’a pas encore réussi à convaincre le très jeune attaquant qui dispose de plusieurs possibilités. Le Bétis Séville, Tottenham, le Milan AC ou encore le RB Salzbourg serait aussi sur le coup…

Ali Cho a d’autres options à l’étranger !

Pour notre invité, David (Massilia1978), le joueur passé par le PSG et Everton est ce qui se fait de mieux chez les joueurs nés en 2004 et il peut être comparé en terme de « coup » comme un « coup » semblable à Pépé, acheté par Lille à Angers en 2017 pour 10 millions et revendu 80 deux ans plus tard à Arsenal :

« C’est un 2004, considéré comme surement le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David (Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

Une arrivée de Cho, synonyme d’une vente de Bamba ?

Auteur d’une saison assez réussie du côté de l’OM pour sa première année pleine chez les professionnels, Bamba Dieng possède une belle côte sur le marché des transferts. Des rumeurs étaient déjà sorties l’hiver dernier notamment du côté de Newcastle et cela pourrait se renouveler cet été pour l’international sénégalais. En cas de départ, Ali Cho pourrait constituer une belle alternative à l’attaquant olympien. Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, les deux profils sont si similaires qu’il serait difficile d’envisager de garder les deux :

« Là où je suis d’accord avec David c’est que dans l’absolu, il a un profil intéressant. C’est cher mais dans le football moderne, si tu veux faire des plus values, il faut tenter. Il a un profil où tu peux imaginer que si il progresse, ça peut devenir intéressant, à son jeune âge, j’ai vu un match en début de saison où il a bougé des défenseurs de 30 ans, il courrait dans tous les sens, techniquement c’était ultra propre (…) Après t’as Bamba Dieng, ça veut dire que tu vas le vendre, c’est le même genre de profil. » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)