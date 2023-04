Mercato OM : Longoria vise 2 joueurs du FC Nantes !

L’Olympique de Marseille apprécierait les profils de deux joueurs du FC Nantes. En plus de Ludovic Blas qui a été annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques semaines, le club observerait aussi Alban Lafont.

L’Olympique de Marseille devrait être très actif lors du mercato d’été d’après les dires du journal L’Equipe. Le quotidien sportif explique que le club s’est positionné sur plusieurs joueurs et notamment en Ligue 1. Pablo Longoria apprécierait l’attaquant du Stade de Reims, Folarin Balogun qui est prêté par Arsenal. D’autres joueurs du championnat français plaisent au président marseillais, plus précisément au FC Nantes.

Longoria veut aussi Alban Lafont?

En effet, L’Equipe affirme que les Olympiens ont coché le nom de Ludovic Blas. Son nom avait d’ailleurs récemment été lié à l’OM pour notamment remplacer Dimitri Payet qui est en perte de temps de jeu. Le quotidien sportif ne s’arrête cependant pas là. L’OM apprécierait également le profil d’Alban Lafont chez les Canaris. Le gardien du FC Nantes réalise une belle saison et serait pisté par Pablo Longoria qui semble avoir « une réflexion pour le poste de gardien, qu’on aurait pu penser secondaire », comme le commente L’Equipe.

Blas? On retrouve un peu de Payet dans son jeu

En mars dernier, notre intervenant Sourigna Monamay était sur le plateau de Débat Foot Marseille. Il affirme qu’il comprend l’intérêt de Blas de l’OM et de la part des supporters. « Je fais partie de ceux qui l’adorent, affirme-t-il. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. »