Avec l’arrivée de Marcelino, qui a l’habitude de jouer avec deux attaquants, l’OM devrait recruter dans ce secteur cet été. Une offre aurait été faite à un buteur du FC Porto.

Selon le journaliste Hatam Shiralizadeh (tasnimnews.com), l’OM pourrait recruter une nouvelle fois du côté de Porto cet été. « Mehdi Taremi a reçu une belle offre d’un grand club français. De ce que je sais ce n’est pas le PSG et je suppose que l’offre vient de l’Olympique de Marseille. Le meilleur buteur de Porto veut disputer la Ligue des champions et les Phocéens sont l’un des principaux candidats pouvant se qualifier pour la C1. »

L’attaquant de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Porto. L’international iranien avait rejoint le FC Porto en 2020, cette saison il a marqué 22 buts en 33 matches de Liga Portugal (31 buts en 51 matches TCC). Taremi, une future recrue pour le 4-4-2 de Marcelino ?

Mehdi Taremi has received a good offer from a top French club. As far as I know, it’s not PSG & I guess the offer is from Olympique de Marseille. Porto’s top scorer wants to play in the Champions League and Les Phocéens are one of the main candidates that can qualify to the UCL. pic.twitter.com/QftJTw1WNA

— Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) June 25, 2023