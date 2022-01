Mercato OM : Longoria a trouvé un accord avec un défenseur central ?

L’OM a déjà recruté deux joueurs cet hiver et pourrait avoir boucler une autre arrivée mais pour l’été prochain. Un défenseur pour combler un possible départ…

Alors que l’OM est sur le coup de deux suspension de mercato par la FIFA, Pablo Longoria travaille au remodelage de l’effectif. Jordan Amavi a été prêté à Nice et pourrait y rester définitivement, Dario Benedetto a fait son retour définitif à Boca, et Alvaro pourrait être tenté par Galatasaray. L’OM aurait trouvé un défenseur pour la saison prochaine…

Accord ficelé avec Samuel Gigot ?

En effet, selon L’Équipe du Soir, Pablo Longoria aurait obtenu l’accord de Samuel Gigot. Selon les départs, le défenseur central français de 28 ans pourrait rejoindre Marseille cet hiver mais plus vraisemblablement l’été prochain. Le joueur passé par Arles en Ligue 2 évolue au Spartak Moscou. Il sera libre en juin prochain et peut donc d’ores et déjà s’engager où il le souhaite, Samuel Gigot aurait donc choisi l’OM. A suivre…

🔄 L’#OM aurait un accord verbal avec Samuel Gigot 🇫🇷 depuis le mois de décembre pour le mercato.

L’#OL était également dessus mais il pourrait se diriger vers Marseille !#MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/nB5AGXejfH — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 24, 2022

Outre Alvaro, poussé vers la sortie, l’OM pourrait aussi perdre Caleta Car courtisé par West Ham. De plus, William Saliba n’est que prêté et sans option d’achat.

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs avait livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)