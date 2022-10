Mercato OM: Longoria apprécie plusieurs joueurs du RC Lens !

L’OM a vraiment un œil sur Lens. Si Pablo Longoria recruté cet été Jonathan Clauss, d’autres joueurs ont été sollicités…

L’OM s’est offert les services de Jonathan Clauss lors du dernier mercato estival, pour autant Pablo Longoria semble particulièrement apprécié le profil des joueurs du RC Lens, car après s’être intéressé à Medina et Seko Fofana, deux autres éléments du club nordistes ont été contactés: Gradit et Abdul Samed. Le premier l’a expliqué à FootMercato, le second en conférence de presse.

Valorisant d’avoir un club comme Marseille qui se renseigne — Gradit

« Ce n’est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n’oublie pas qu’il y a cinq ou six ans, il n’y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C’est valorisant d’avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C’est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien ». Jonathan Gradit – source : FootMercato (10/10/2022)

L’OM s’était aussi positionné sur le remplaçant de Doucoucouré, le milieu de terrain ghanéen Salis Abdul Samed. Alors qu’il était encore clermontois la saison dernière, il vient d’être transféré au RC Lens (pour une somme aux alentours des 5M€). Il intéressait pourtant Pablo Longoria cet été…

« L’OM m’a contacté mais aller à Marseille tout de suite n’aurait pas été bon pour moi. Ce n’est pas que je n’étais pas prêt, mais je voulais progresser comme je l’entendais. Marseille a pourtant insisté, mais j’ai bien dit à mon agent que je voulais progresser de telle manière. J’ai préféré à Lens pour ma carrière. Et ici, je progresse depuis mon arrivée, dans ma façon de casser les lignes, de jouer vers l’avant, de fixer. J’ai déjà franchi un tout petit palier grâce à l’apport du coach. » Salis Abdul Samed – Source : Conférence de presse 08/10/2022