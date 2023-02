Mercato OM : Longoria avait tenté de faire partir ce titulaire de Tudor !

L’Olympique de Marseille a recruté Valentin Rongier par l’intermédiaire d’Andoni Zubizarreta. Le joueur formé à Nantes aurait pu quitter le club à l’été 2021.

Arrivé en 2019, Valentin Rongier a su traverser les changements de coach : Villas-Boas, Larguet, Sampaoli, Tudor… Le milieu de terrain s’est distingué par sa constance et sa polyvalence. Pourtant, cela n’a pas empêché Pablo Longoria de tenter de le vendre à l’été 2021.

D’après les informations du journal l’Equipe, le président de l’OM qui était alors directeur sportif sous les ordres de Jacques-Henri Eyraud avait tenté de faire partir Rongier. Besiktas était très intéressé par le profil de l’ancien nantais. Finalement, le club lui a fait confiance et l’a même prolongé jusqu’en 2026.

Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles

« Le voir briller comme défenseur central, c’est une petite surprise, oui. Mais le voir dominant défensivement, non, pas du tout. L’intelligence de jeu, il l’aura toujours, n’importe où sur le terrain. Il aura toujours un coup d’avance sur tout le monde. Il anticipe, il lit, il voit avant les autres, il sait ce qu’ils vont faire. Il sait tout. (…) Sa vraie progression, c’est sur les deux-trois premiers mètres. Jordan Veretout, il a eu ça plus tôt. Mais Valentin a désormais cette faculté de casser le pressing adverse sur ses premiers appuis. Pour le très haut niveau, c’est une condition sine qua none qu’il ne remplissait pas avant. A 12 ans, Valentin a connu une fracture d’une vertèbre et a donc vécu pendant un an avec un corset. Il était en retard physiquement. Quand on joue en U17 National, même un peu avant, il y a des grosses cylindrées au milieu, avec des jeunes costauds, formés de bonne heure physiquement. Lui, c’était le petit en retard physiquement au milieu. Il avait une grosse marge en termes d’intensité physique. Malgré tout, ma priorité, c’était qu’il soit sur le terrain. Donc je l’ai utilisé à différents postes, il a joué latéral, au cœur du jeu, excentré. Ça lui a développé une intelligence qu’il avait déjà, ça l’a renforcé dans tout ce qu’il était capable de faire et ça l’a renforcé parce qu’il était sur le terrain. Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles. Sa limite, honnêtement, je ne la connais pas. Je pense qu’il peut aller encore beaucoup plus haut ». Damien Bonnin – source : Eurosport (24/02/2023)