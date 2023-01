Mercato OM : Longoria bloque un départ (et pourrait même tenter de garder le joueur après juin?)

Pablo Longoria a déjà exfiltré deux remplaçants avec un temps de jeu très limité, Luis Suarez (Almeria) et Isaak Touré (Auxerre). Le coach olympien aurait pu miser sur le jeune Simon comme doublure de Pau Lopez, mais il a finalement préféré conserver Ruben Blanco…

En effet, selon les informations de la chaîne de télévision galicienne tvG2 (En Xogo), Rubén Blanco ne partira pas lors du prochain mercato d’hiver alors que le Celta de Vigo a tenté de le rapatrier. Le portier de 27 ans est prêté jusqu’en juin prochain à Marseille, le Celta voulait le récupérer avant la fin de son prêt afin d’essayer de le transférer ou prêter ailleurs.

L’OM bloque un départ de Blanco, et pourrait tenter de le conserver au delà de son prêt ?

Malgré un temps de jeu faible et des prestation peu convaincantes, l’OM a refusé de laisser partir la doublure de Pau Lopez et pourrait même aurait tenter de conserver le natif de le gardien au delà de juin prochain. Une information a confirmer vu les limites du jeu au pied de ce dernier notamment.

⚽️ Rubén Blanco continuará no Olympique de Marsella 🇫🇷 @OM_Officiel ‼️ 📌O @RCCeltaGL quería recuperalo neste mercado de inverno 👉Non é o porteiro titular pero gañouse a confianza dos dirixentes do Marsella que pensan en facerse cos seus servicios en propiedade 💵 pic.twitter.com/YgpYEGLaa2 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) January 2, 2023

Invité à réagir sur la performance d’ensemble des joueurs marseillais lors du match amical perdu contre le Milan AC en début de saison, l’ancien milieu de l’OM Jean-Charles De Bono s’etait inquiété de la prestation de Ruben Blanco. Le portier espagnol qui disputait ses premiers matchs sous le maillot marseillais a fait preuve d’une étonnante fébrilité dans son jeu au pied selon notre consultant.

« Je reconnais avoir été dur lors des 45 premières minutes mais pour moi c’était le néant complet. J’ai trouvé la première mi-temps catastrophique. Sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions en voyant le spectacle qui nous a été proposé. On sait tous que la Ligue des Champions arrive bientôt, le championnat reprend ce week-end et malheureusement ce n’est pas rassurant. Je reconnais que je n’ai pas été tendre avec les joueurs. La préparation de l’OM a commencé depuis près de quatre semaines. Les joueurs milanais ont repris une semaine après nous et malgré ça il y avait une nette différence. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, notamment la communication entre les joueurs, les déplacements, les dédoublements. Il y a des erreurs flagrantes de placements et de couverture, mais aussi un manque d’engagement. Toutes ces choses m’ont posé problèmes. Il y a aussi le gardien de but, Ruben Blanco. On a beaucoup parlé l’année dernière des problèmes de Steve Mandanda avec le jeu au pied, mais en première période, je me suis demandé si ce gardien avait déjà joué au pied. Tous les ballons partaient dans les tribunes. Je veux bien que l’on me parle de pression mais quand tu es footballeur professionnel, que tu signes à l’Olympique de Marseille, que tu as la chance de jouer devant 60 000 personnes, tu dois savoir à quoi t’attendre. Tous les supporters avaient hâte de revenir au stade et je pense que les nouveaux joueurs aussi étaient impatients de jouer au Vélodrome, de découvrir l’ambiance. Si quand tu foules la pelouse du Vélodrome, tu n’assumes pas tes responsabilités, il ne faut tout simplement pas porter le maillot de l’OM. Quand on va jouer contre des équipes de top niveau européen en Ligue des Champions, il ne faudra pas se cacher. Malgré tout ça, il n’est pas le seul responsable. Si la défense abandonne son gardien, contre les attaquants de ce niveau ça ne pardonne pas. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)