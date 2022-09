Le président de l’Olympique. de Marseille Pablo Longoria s’est montré très satisfait de la prolongation de contrat de Valentin Rongier.

Ce mardi, Valentin Rongier a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026. Devenu un élément incontournable du système du nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor, l’ancien nantais a même été promu capitaine cette saison. Cette prolongation récompense les bonnes performances du milieu de terrain français de 27 ans. Pablo Longoria s’est montré particulièrement satisfait de l’accord trouvé avec le nouveau capitaine olympien.

« C’est une excellente nouvelle pour le club. C’est un joueur qui a été très performant la saison dernière. Il a beaucoup joué cette saison. C’est un joueur important pour le groupe, le vestiaire mais surtout c’est un joueur qui partage toutes les valeurs que l’on veut mettre en place dans notre projet. C’est un joueur intelligent, toujours disponible, avec la capacité de bien jouer à différents postes. La polyvalence est un signe d’intelligence. Il fait l’unanimité au sein du club » Pablo Longoria – Source : Site officiel de l’OM (22/09/2022)

Très heureux et fier de vous annoncer ma prolongation à l’@OM_Officiel jusqu’en 2026 💙 pic.twitter.com/C7PFAkpRnK — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 20, 2022

Son image ne le sert pas mais c’est un très bon joueur — Riolo

« Depuis qu’il est arrivé à l’OM je pense que c’est un très bon joueur sous côté. Il a fait une très bonne saison l’année dernière et cette saison il est encore très bon. Rien ne m’étonne dans ce que dit Tudor de lui, je pense la même chose et comme il n’a pas la gueule du footballeur moderne, son image ne le sert pas mais c’est un très bon joueur. Pour moi il n’a rien de moins que Rabiot… Rabiot joue dans une Juventus cramée qui a fait un mauvais championnat l’année dernière, c’est une toute petite Juve. Je sais qu’aux oreilles de Deschamps cela sonne autrement. C’est un club qui fait la ligue des champions mais qui n’y fait plus grand chose. Rabiot n’a pas vraiment de matchs référence à part peut-être quand il était au PSG. Il y a plus de lignes au CV de Rabiot en C1 au moment où on se parle mais je ne vois pas ce que Rabiot a de plus que Rongier. » Daniel Riolo – RMC Sport (18/09/2022)