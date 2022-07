Mercato OM : Longoria confirme deux autres recrues en plus de Suarez !

Lors de la présentation des 3 premières recrues, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato. Il confirme l’arrivée de Suarez mais aussi les accords avec Clauss et Blanco…

Clauss et Blanco arrivent !

« On a un accord de principe pour Clauss. Blanco est en train d’arriver en avion, on a un accord de principe avec le Celta Vigo. On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C’est un marché où il faut être patient. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)

