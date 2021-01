Mercato OM : Longoria confirme le deal avec la Juventus, et cherche une 4e recrue !

A l’occasion de la présentation de la recrue Arek Milik, Pablo Longoria a été interrogé sur la suite du mercato hivernal de l’OM. Le directeur sportif a confirmé l’échange avec la Juventus concernant Marley Ake et Franco Tongya. Mais aussi une possible 4e arrivée…

on va chercher un remplaçant à Sanson

« J’ai fait mon travail, je dois toujours le faire avec personnalisme. Mais les notes seront données à la fin de la saison. Il y a de la rigueur, du respect. Nous sommes en train de finaliser la transaction avec la Juve, ce sont des deals modernes. On cherchait un latéral droit et un attaquant, on va chercher un remplaçant à Sanson. C’est difficile, ça va s’activer dans les prochains jours. Si on a l’opportunité d’être actif, on le sera… » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (26/01/2021)

