Mercato OM : Longoria confirme un dernier deal en discussion avant demain soir !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Le président Pablo Longoria a présenté la recrue Amir Murillo et a évoqué la fin du mercato. Il confirme les discussions autour du deal Touré/Meité, et estime que cela pourrait être le dernier mouvement du mercato estival.

Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l’OM. Le départ d’Isaac Touré et l’arrivée de Bamo Meité est effectivement en discussion. « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! »

Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé