Mercato OM : Longoria contacte les agents d’un espoir made in Ligue 1 ?

Pablo Longoria a plusieurs priorités lors de ce mercato estival 2022. Le président olympien cherche un milieu défensif mais aussi un ailier gauche. Il pourrait tenter de recruter en Ligue 1, un espoir au poste…

Même si Konrad de la Fuente est attendu pour sa seconde saison à Marseille, Luis Henrique devrait lui changer d’air. Le poste d’ailier gauche n’a pas vraiment trouvé son titulaire même si plusieurs joueurs ont pu l’occuper la saison dernière. En effet, Dieng, Bakambu mais aussi Harit ou encore Payet voire même Gerson ont joué à ce poste. L’OM cherche un spécialiste du poste et pourrait tenter sa chance du côté de l’AS Monaco…

Longoria veut se faire prêter Sofiane Diop ?

Selon Footsenegal, Pablo Longoria aurait contacté les agents de Sofiane Diop afin de connaitre sa situation. L’ailier gauche de tout juste 22 ans a été moins en vue la saison dernière après une saison 2020/2022 très convaincante. Le recrutement de Minamino en provenance de Liverpool ne va pas arranger sa statut. L’Equipe évoquait d’ailleurs un possible départ cet été, le jeune ailier n’était pas une priorité pour le coach Clément. Pablo Longoria aimerait négocier un prêt et compte sur la participation en Ligue des Champions pour attirer Diop. Nice, Leicester et Dirtmund seraient aussi sur le coup…

Outre Pablo Longoria, Jorge Sampaoli serait lui aussi convaincu par son profil. Le joueur a tout de même marqué 6 buts et offert 5 passes décisives en 30 matches lors de la dernière saison. Ses qualités technique, son sens de la passe sont des atouts indéniables. Reste à savoir si Monaco est prêt à laisser filer son jeune talent dans le cadre d’un prêt avec OA…