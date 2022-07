Mercato OM : Longoria discute avec plusieurs entraineurs, il espère une arrivée avant lundi !

Pablo Longoria était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Il a confirmé le départ de Jorge Sampaoli et de son staff. Il travaille sur la suite, il dispose d’une piste prioritaire au poste de coach. Il espère une arrivée rapide avant lundi…

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C’est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J’ai lu son communiqué. Il y avait de l’émotion et elle est partagée. C’est une question de timing. On a décidé que c’était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l’espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet. (…) On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d’évolution. L’équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d’avoir le coach d’ici la fin de semaine. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)