Mercato OM : Longoria discute avec un ancien attaquant du PSG (libre)

En quête de renforts dans tous les secteurs de jeu et plus particulièrement en attaque, l’OM s’intéresserait au profil de Kevin Gameiro. Le club et le joueur sont en négociations.

Personne ne s’y attendait. À en croire les informations de Mohamed Bouhafsi et de RMC, l’OM s’intéresserait à la situation de Kevin Gameiro. Âgé de 34 ans, l’attaquant français quittera Valence libre à la fin du mois. Et l’OM semble prêt à saisir cette opportunité puisque des négociations auraient été amorcées autour d’un contrat de 2 saisons avec le joueur. Après avoir exploré les pistes menant à Giovanni Simeone ou Giacomo Raspadori, l’OM semble vouloir miser sur l’expérience du Français.

⚪️🔵 Info @RMCsport : Kevin #Gameiro négocie avec l’#OM. Les discussions portent sur un éventuel contrat de 2 saisons.

Le joueur est libre et se verrait bien enfin rejoindre l’OM avec qui il a discuté à plusieurs reprises dans sa carrière. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 22, 2021

Kevin Gameiro se verrait bien à l’OM

Toujours selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Kevin Gameiro verrait d’un bon œil une arrivée du côté de l’OM. Passé du côté de Strasbourg, Lorient et du Paris Saint-Germain jusqu’en 2013, il connaît bien le championnat de France. Lors de son passage en Espagne, Kevin Gameiro a remporté 4 fois l’Europa League avec Séville et l’Atlético Madrid. Mais cette saison, l’attaquant de 34 ans sort d’une saison en demi-teinte. À l’image de Valence, il s’est montré peu décisif. En 27 apparitions en championnat, Kevin Gameiro a inscrit 4 buts et signé 1 passe décisive. Reste à savoir si son recrutement pourrait être une bonne option pour l’OM. Quel est votre avis sur cette possibilité ?