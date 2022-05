Mercato OM : Longoria discute d’une prolongation avec Sampaoli !

Jorge Sampaoli ne laisse pas indifférent. Le coach de l’OM est critiqué par certains pour ses choix et son jeu de possession, mais aussi apprécié par d’autres pour les mêmes raisons. Pablo Longoria serait en discussions avec son entraineur afin de prolonger son contrat qui se termine ne juin 2023…

En effet, selon l’Equipe de ce mardi, « dans l’esprit du président de l’OM, Pablo Longoria, l’Argentin doit s’inscrire sur le long terme. (…) Depuis le mois de février, le président a entrepris des démarches pour étirer le contrat de son entraîneur, qui s’achève à l’été 2023. » Jorge Sampaoli serait ouvert à cette idée, d’autant que la fin de saison pourrait lui permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Longoria veut de la stabilité et donc prolonger Sampaoli

Pablo Longoria ne veut pas que la saison prochaine soit polluée par des questionnements autour de l’entraineur, il aimerait donc conforter Sampaoli à plus long terme afin d’installer le projet. Un proche du président espagnol a confié à l’Equipe : « Pablo se veut un homme de projet, une prolongation de Sampaoli est synonyme pour lui de stabilité et de continuité, quelle que soit la place finale au classement. Et il ne souhaite pas une prochaine saison polluée par d’interminables spéculations sur la fin de contrat du coach. »

Des discussions sont en cours avec déjà plusieurs rencontres avec les agents du coach olympien, une prolongation pourrait donc être rapidement officialisée. Reste à savoir si la fin de saison conditionnera cette signature…

La sérénité de l’équipe olympienne– Fournier

« Ca s’explique par la sérénité de l’équipe olympienne. Une façon d’aborder les événements. Sampaoli a été critiqué de temps en temps pour sa manière de jouer, mais par sa mise en place, son jeu vers l’avant, l’OM mérite sa position de dauphin. J’avais couvert OM-Cannet-Rocheville en coupe de France pour Eurosport et j’avais trouvé les joueurs de l’OM concernés, alors qu’un premier tout de coupe contre des amateurs, c’est parfois compliqué. Les Olympiens, cette saison, sont investis et s’adaptent aisément à toutes les situations. L’OL va peut-être se qualifier pour l’Europe, ce n’est pas impossible. Mais l’OM, en allant gagner à Reims, dimanche dernier, sans être génial, c’est un signe. Celui de la solidarité, de l’envie d’obtenir sa qualification pour la Ligue des champions. Parfois, tu n’es pas bon et tu perds, là, ils ont été moyens et ont gagné en étant solides. Quand tu déploies les efforts nécessaires pour gagner ces matches-là, en jouant après les autres, tu es récompensé. » Laurent Fournier— Source: La Provence (30/04/22)