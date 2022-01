Mercato OM : Longoria doit trouver 30M€ ?

Le mercato hivernal 2022 est ouvert depuis 10 jours et il peine à décoller à Marseille. Il faut dire que Pablo Longoria n’a pas beaucoup de latitude pour recruter. Le président marseillais doit déjà vendre…

Pablo Longoria est pris entre deux demandes. D’un côté son coach, Jorge Sampaoli qui martèle en conférence de presse qu’il lui manque 3 à 4 joueurs. Et de l’autre la réalité économique du club et les exigence de son actionnaire majoritaire Franck McCourt. Selon l’Equipe, « Frank McCourt a demandé à Pablo Longoria de vendre pour 30 M€ en janvier. Il ne s’agit pas d’une balance nette, l’OM pouvant réinvestir une fois qu’il a transféré des joueurs. Mais le propriétaire bostonien déplore le faible volume de ventes sur les dernières saisons, en comparaison de tous les clubs jouant dans la même catégorie que Marseille (Lille, Monaco, Lyon, Rennes ou Nice). Sur les années civiles 2020 et 2021, l’OM n’a récupéré que 26 M€, via les cessions de Bouna Sarr au Bayern et Morgan Sanson à Aston Villa. »

L’OM mauvais vendeur…

Alors que Jordan Amavi a rejoint Nice dans le cadre d’un prêt, Alvaro est lui annoncé à Valence encore une fois en prêt. Autre piste, celle du départ en prêt payant de Benedetto vers son ancien club Boca. Si le président de l’OM veut récupérer de l’argent, il faudra trouver un club anglais intéressé par Duje Caleta Car ou alors se décider à lâcher sa pépite Bamba Dieng si une offre concrète tombe…

On fera avec le budget — Sampaoli

« Nous connaissions ce thème qui impliquera peut-être Bamba Dieng et Pape Gueye. On a déjà parlé de ça avec le président. On aura sûrement des réunions à venir pour leur expliquer mes demandes. On fera avec le budget, sinon avec les joueurs à disposition. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Notre but est d’être sur le podium à la fin de l’année — McCourt

« Notre but est d’être sur le podium à la fin de l’année et de pouvoir disputer la prochaine Ligue des champions. Je crois que l’équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. Avec Pablo et Jorge, je pense qu’on va y arriver, je suis très satisfait de la façon dont ils travaillent… je serais très déçu si on ne le faisait pas ». Franck McCourt – source : France 24 (20/11/2021)