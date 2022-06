Mercato OM : Longoria en contact avec un prestigieux attaquant (libre) ?

Pablo Longoria semble très attentif aux opportunités du marché. Le président de l’OM espère réaliser des opérations à moindre coup et aurait jeté son dévolu sur l’attaquant de Naples, Dries Merthens…

Selon le média, AreaNapoli.it, des contacts existent entre « Pablo Longoria, président de l’OM, ​​et Michael Manuello, agent d’Olivier Giroud et partenaire de Stijn Francis (avocat de l’attaquant belge), pour qui il s’occupe des relations avec les clubs de Ligue 1. » Le profil de Mertens plairait au jeune président olympien soucieux de renforcer l’effectif avec un nom prestigieux en vue de la Ligue des champions. L’attaquant belge pourrait retrouver son ami et ancien coéquipier Arkadiusz Milik. Pour l’instant Longoria s’est renseigné mais pourrait avancer sur ce dossier en cas de départ d’un joueur offensif Bamba Dieng ou Dimitri Payet…

Merthens, 35 ans et gros salaire demandé…

Si le nom de Mertens est ronflant, le joueur a 35 ans et aurait de grosses exigences salariales. En effet, ce dernier aurait demandé un salaire de 2,5 millions d’euros nets par saison, et un peu plus de 2 millions de primes et bonus. La Lazio et un club de MLS seraient également sur le coup…

Le président du Napoli, De Laurentiis aimerait conserver son buteur belge mais aussi son défenseur Kalidou Koulibaly: « Ce sont deux footballeurs que je respecte et que j’aime énormément. Mais tout dépend d’eux. Vont-ils choisir l’ignoble argent comme la seule chose qui puisse les rendre heureux ou veulent-ils continuer à vivre à Naples, ce qui est un privilège? Veulent-ils rester dans un vestiaire et un environnement qui leur a donné de grandes satisfactions, ou non ? »