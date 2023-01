Mercato OM : Longoria en duel avec le Barça pour une pépite espagnole ?

L’OM cherche un second milieu offensif et pourrait cette fois miser sur la jeunesse. En effet, Pablo Longoria serait intéressé par un talent espagnol de 19 ans courtisé par les plus grands clubs.

Cette fois, Pablo Longoria pourrait faire son marché en Espagne. En effet, selon le journaliste Alex Luna (Mundo Deportivo et la chaîne de télévision DAZN), l’OM aurait jeté son dévolu sur Alberto Moleiro. Ce jeune talent qui évolue à Las Palmas en seconde division espagnole est comparé à Pedri. Le jeune joueur de 19 ans, plus offensif que la pépite du FC Barcelone, a de nombreux prétendants, en effet, le FC Barcelone, grand favori dans ce dossier, mais aussi le Real Madrid, Aston Villa ou encore Liverpool sont sur le coup. Las Palmas pourrait négocier un montant inférieur à sa clause libératoire qui est de 30 millions d’euros…

Moleiro est très courtisé !

Alberto Moleiro. 19 años, 3 millones de valor de mercado, Máximo asistente (7) en Segunda, perfil perfecto para el juego de Míchel, internacional con Arnau y Riquelme en la Sub-21. Seguido de cerca por Barcelona, RM, Aston Villa, Liverpool y Marsella, entre otros. Un espectáculo. pic.twitter.com/a5ez4IAPwT — Alex Luna (@alexlunafut) January 16, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

#Longoria : « On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine #Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

#Longoria : « Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

Longoria ne recrutera pas au poste de piston.