Mercato OM : Longoria espère réaliser ce gros départ en janvier ?

Eliminé de la Ligue Europa, l’OM devra peut être se consoler avec la Conférence League. Le club olympien est toujours surveillé par la DNCG et va devoir vendre pour avoir une chance de se renforcer…

Jorge Sampaoli répète que son groupe est jeune et qu’il aurait besoin de plus d’expérience. Si Pablo Longoria veut satisfaire son coach, il va devoir vendre un élément lors du prochain mercato. L’objectif serait toujours le même : trouver une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. L’international croate avait refusé de rejoindre Wolverhampton (Angleterre) et Valence CF (Espagne) l’été dernier au grand dam du président espagnol de l’OM. Relancé par Sampaoli et titulaire dans la défense olympienne, le joueur de 25 ans sera-t-il sollicité cet hiver ?

Longoria espère un transfert de Caleta-Car en janvier ?

Selon l’Equipe de ce vendredi, « son match de jeudi n’est pas une bonne publicité, si jamais certains recruteurs étaient présents au Nef Stadyumu. Cela ne l’empêchera sans doute pas de signer un jour en Premier League ou ailleurs et l’OM poussera dès janvier dans cette direction. » Reste à savoir si l’intéressé ouvrira la porte à un départ cette fois, il lui reste encore un an et demi de contrat avec le club marseillais (2023).

Gerson, Saliba, Caleta-Car : trois hommes en galère Plombés par les choix de Sampaoli, les Marseillais ont failli aussi individuellement. Pour certains, ce fut très spectaculaire. https://t.co/oqOPW5rVt0 pic.twitter.com/iZcpW6teIz — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2021

En conférence de presse avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés — Sampaoli

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)