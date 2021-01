Mercato OM : Longoria est fixé pour Amine Adli !

Après la rencontre et le Toulouse FC et Clermont , Patrice Garande a répondu aux questions des journalistes. Le coach des Violets est cash : son joueur ne partira pas.

Amine Adli, milieu offensif du Toulouse FC serait l’une des pistes de l’Olympique de Marseille pour remplacer Morgan Sanson. Le coach des Toulousains a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Il compte toujours sur son joueur et ce dernier lui a dit qu’il avait envie de rester à Toulouse.

Il me dit qu’il a envie d’être là, JE LUI FAIS CONFIANCE — GARANDE

« Il est très important pour nous, il a cette faculté à accélérer le jeu, à faire des différences en un contre un. Je parle tous les jours avec lui. On a parlé ce matin. C’est simple, ma relation est très claire avec lui. J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance » Patrice Garande – Source : Conférence de presse (30/01/21)