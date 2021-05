Mercato OM : Longoria est fixé pour cette piste de Bundesliga?

Second gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel serait une piste pour l’Olympique de Marseille afin de concurrencer Mandanda. Longoria est désormais fixé pour ce dossier très compliqué…

Ces dernières semaines, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient pris une décision concernant le poste de gardien de but : recruter un numéro 1 bis afin de concurrencer Steve Mandanda. Le capitaine de l’Olympique de Marseille serait au courant et aurait accepter cette situation selon RMC Sport.

Sampaoli a une idée bien précise sur le gardien

En conférence de presse, le coach argentin a bien expliqué quel était le rôle du gardien de but dans son système de jeu. Pour lui, c’est quasiment un 11e joueur de champ qui doit absolument avoir un bon jeu aux pieds.

« Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

L’un des gardiens qui collaient parfaitement à ce profil et qui cochait également la case de la jeunesse, chère à Pablo Longoria, c’est Alexander Nübel. Actuellement second gardien du Bayern Munich, l’Allemand a eu plusieurs touches et notamment en Ligue 1.

Lille aimerait de faire prêter Alexandre Nubel (Bayern Munich) pour les deux prochaines saisons. Négociations en cours. Monaco également s’est montré intéressé mais le Bayern ne souhaite pas vendre son gardien #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 10, 2021

En effet, comme l’affirmait cette semaine le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzy, Alexander Nübel est pisté par l’AS Monaco et le LOSC. Les Lillois espèrent un prêt alors que les Monégasques envisagent un transfert. La direction bavaroise ne serait cependant pas enclin à vendre le grand gardien allemand (1,94m).

Oliver Kahn, conseiller du président du Bayern Munich a d’ailleurs été questionné à ce sujet par le média Sport Bild. Pour l’ancienne légende du poste de gardien de but, il faut que le club bavarois conserve Nübel, surtout avec les nouvelles ambitions du coach Nagelsmann. Une déclaration qui met un coup de froid dans ce dossier.

« Nous avons fait venir Alexander Nübel, l’un des plus grands talents de gardien de but en Europe. Nous avons besoin d’excellents gardiens de but. Nous avons un nouveau coach, de grands objectifs. Même avec Alexander, nous ne pensons pas le laisser filer pour le moment » Oliver Kahn – Source : Sport Bild (12/05/21)