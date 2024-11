Mercato OM : Longoria et Benatia visent un talent algérien ?

Alors que le conseiller Mehdi Benatia a annoncé sur RMC que l’OM serait attentif lors du mercato hivernal, le club reste à l’affût des opportunités de marché et des jeunes talents. Un jeune joueur algérien serait visé par le club marseillais.

Selon AS, l’Olympique de Marseille (OM) a récemment manifesté un intérêt croissant pour Ibrahim Maza, jeune talent offensif du Hertha Berlin, âgé de seulement 18 ans. Ce joueur polyvalent, capable de jouer en tant que deuxième attaquant ou sur les ailes, est l’une des grandes promesses du football allemand et attire de plus en plus l’attention des clubs européens.

Ibrahim Maza : Une pépite du Hertha Berlin

Malgré l’évolution du Hertha Berlin en deuxième division allemande, Ibrahim Maza se distingue par ses performances remarquées. En 12 matchs de championnat cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives, prouvant qu’il possède un potentiel offensif certain. À 1,80 m, Maza possède une grande polyvalence qui fait de lui un joueur recherché. En plus de ses qualités techniques, son sens du placement et son efficacité devant le but ont captivé l’attention de clubs comme l’Olympique de Marseille, mais aussi Leicester et Brentford en Premier League et surtout de l’Atlético de Madrid.

L’OM à l’affût du talent d’Ibrahim Maza

L’Olympique de Marseille, toujours en quête de jeunes talents à fort potentiel, suit de près Ibrahim Maza. Bien que le joueur soit sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2027, son profil suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, et l’OM pourrait se positionner pour anticiper la concurrence. Le prix estimé de Maza est actuellement d’environ 8 millions d’euros, une somme qui pourrait augmenter en fonction de ses performances. Cependant, l’OM doit agir rapidement pour devancer la concurrence et s’assurer la signature de ce jeune attaquant prometteur né à Berlin.

Originaire d’Allemagne mais d’ascendance algérienne, Ibrahim Maza a fait le choix de représenter l’Algérie sur la scène internationale. Après avoir évolué dans les catégories de jeunes, il a fait ses débuts avec la sélection algérienne. En conclusion, Ibrahim Maza figure parmi les jeunes talents convoités du football européen, et l’Olympique de Marseille pourrait bien tenter sa chance dans ce dossier…