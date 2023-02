OM : Longoria explique sa stratégie sur le mercato et le rôle de McCourt !

Après les présentations d’Ounahi et Vitinha, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato. Le président a expliqué sa stratégie, le rôle de McCourt ou encore pourquoi l’OM a misé autant d’argent sur l’attaquant portugais…

« Le calcul du prix d’un transfert est plus complexe que la somme. On fait du football avec nos moyens. On a joué avec la trésorerie, le salaire des joueurs, l’échelonnement… On voulait stabiliser les caisses et renforcer l’effectif. On doit prendre en considération le fait qu’il y a beaucoup de jeunes qui coûtent très cher. Les prix montent de plus en plus. Dans le marché des jeunes attaquants, on parler de chiffres très importants. Dans le cas d’Ounahi et Vitinha, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Quand un joueur veut venir dans le club, tu es en position de force. Dans notre cas, on avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi. McCourt? On discutait toutes les semaines avec le conseil de surveillance pour expliquer les différents dossiers. La communication entre nous est très fluide. C’est bien d’avoir le support de notre propriétaire. J’ai expliqué à McCourt toutes les stratégies. Il a été un support sur tous les projets. On a communiqué avec transparence. Depuis le premier jour où on a expliqué notre projet, il était très content et à l’aise avec cette idée. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (02/02/2023)