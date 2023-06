Mercato OM : Longoria fait le point sur le dossier Alexis Sanchez !

Pablo Longoria s’est présenté devant la presse ce lundi afin de faire le bilan de cette saison 2022/2023. Le président a évoqué le cas d’Alexis Sanchez, des négociations sont en cours avec son agent pour une prolongation de contrat.

Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023