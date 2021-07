Mercato OM : Longoria fait le point sur les dossiers Milik et Benedetto !

En conférence de presse ce lundi pour la présentation de Cengiz Ünder et celle de Luan Peres, Pablo Longoria s’est exprimé sur la suite du mercato de l’Olympique de Marseille. Selon lui, Arek Milik devrait bientôt être de retour et il se laisse du temps pour prendre une décision concernant Dario Benedetto.

« Milik, on considère qu’il va revenir début août pour la préparation. Il doit faire un nettoyage de son genou après ses problèmes avant l’Euro 2020 et le dernier match à Metz où il prend un coup. La question du Mercato ne dépend pas seulement de nous. Pour le moment Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, c’est public. Mais on va attendre de prendre le temps de négocier. Dans le mercato, il faut se donner du temps. Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n’est pas qu’économique, c’est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)