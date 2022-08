Mercato OM : Longoria fait le point sur les dossiers Veretout et Alexis Sanchez

L’Olympique de Marseille serait tout proche de recruter Veretout et Alexis Sanchez. Longoria était en conférence de presse et a fait le point sur ces deux dossiers.

Ces derniers jours, les deux dossiers chauds semblaient être ceux menant à Jordan Veretout et Alexis Sanchez. D’après plusieurs médias, les deux joueurs devraient débarquer dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille.

Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

#Longoria : « Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08 » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2022

#Longoria : « Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2022