Mercato OM : Longoria fait une offre pour Thierry Correia, Valence veut le double ?

Alors que le journal L’Equipe a confirmé la piste menant au latéral Thierry Correia, un media espagnol parle d’une première offre de l’OM. Valence en attendrait le double…

Carlos Martínez a affirmé sur l’antenne de la radio Ser Deportivos Valen à propos de Thierry Correia : « Le VCF demande 8 millions et l’Olympique de Marseille en propose 4. Les négociations se poursuivent. »

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à plusieurs postes et notamment celui de latéral. Avec l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, le club doit récupérer des défenseurs sur les côtés capables d’évoluer dans un système à 4 défenseurs. C’est pourquoi le nom de Thierry Correia a été cité à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Le jeune portugais évolue à Valence et plairait beaucoup à l’OM. Le journal L’Equipe confirme cette information venue d’Espagne ce dimanche. Le club espèrerait avancer rapidement sur ses prochains dossiers vu que la reprise de l’entraînement est fixée à ce lundi et que les premières échéances vont rapidement arriver avec les barrages de Ligue des Champions début août.

Je pense sincèrement avoir franchi un cap — Clauss

En mai dernier, Jonathan Clauss avait été questionné sur son avenir. Le piston droit, peut-être un peu léger défensivement pour évoluer à 4, se voyait bien continuer à Marseille.

#Clauss : « Je pense avoir franchi un cap cette saison. J’étais pas prêt physiquement et mentalement mais on apprend vite. Je m’en suis sorti et je sais quoi faire pour enchaîner la saison prochaine. » #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Jonathan Clauss, interrogé en conférence de presse sur son avenir, affirme son envie de rester à Marseille, « pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien, c’est toujours un honneur de jouer à Marseille ». Le latéral a aussi évoqué son niveau physique :« Je pense sincèrement avoir franchi un cap. J’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m’en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu’il me reste à faire pour enchaîner l’année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. »