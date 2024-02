Mercato OM : Longoria ne mâche pas ses mots sur l’épineux cas Clauss !

En conférence de presse ce mercredi pour présenter la recrue Faris Moumbagna, Pablo Longoria a été questionné sur le cas de Jonathan Clauss. Le président ne fait pas dans la langue de bois.

Son entourage nous a dit que Barcelone veut le joueur. J’ai contacté Barcelone, ce n’était pas vrai

« Il faut bien expliquer les différentes situations. Il y a une chose qui est plus important que tout : l’institution. Tout le monde travaille pour ça au quotidien. Avec Clauss, l’impact a été positif. Maintenant je tiens à le féliciter pour son travail toute la semaine. Différentes choses n’ont pas été appréciées. On a discuté avec lui, c’est un joueur spécial qui est sensible. En tant qu’international avec la France, on a besoin de leaders dans ce groupe. Avec son niveau, on s’attend à ce qu’il donne l’exemple. On a discuté avec lui, ça ne nous a pas plu qu’en janvier, qu’il nous fasse arriver des messages : Barcelone veut le joueur. J’ai contacté Barcelone, ce n’était pas vrai. Ce n’est pas ce type de situation que l’on apprécie. Les résultats ont provoqué un effet inverse aux décisions que l’on a pris. Clauss doit être un joueur important pour l’équipe mais ça se fait dans les détails. La vérité c’est que cette semaine, il a été exemplaire. Il a eu une réaction positive. Son niveau footballistique est au niveau. On va discuter dans les prochains jours pour une prolongation avec Clauss. Maintenant c’est le moment du dialogue. Je tiens à dire que Clauss n’est pas un cas spécial. Ce coup dur va lui faire du bien. Il a le niveau pour émerger. »