Mercato OM : Longoria peut y croire pour Luis Suarez ?

Après 6 mois difficiles à l’OM Luis Suarez est parti en prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros à Almeria. De bons débuts pour Suarez avec 2 buts en 4 matchs qui pourraient convaincre Almeria de le recruter définitivement.

Luis Suarez retrouve des couleurs à l’UD Almeria, en Espagne. L’attaquant colombien, arrivé à l’OM lors du mercato d’été 2022, en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Il n’a joué que 11 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts avec l’OM. Il ne convint pas Tudor et est prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros. Depuis son arrivé à Almeria Suarez a joué 4 matchs et inscrit 2 buts. Il a d’ailleurs marqué face au Bétis ce weekend même si Alméria s’est incliné. Le club est actuellement 15e…

Suarez buteur, mais nouvelle défaite pour Alméria !

J’ai eu la chance de jouer la Ligue des champions

‘’ Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend’’ Luis Suarez – Source : Marca (11/01/2023)