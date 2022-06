Mercato OM : Longoria piste un jeune belge prometteur au milieu de terrain?

Avec le départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria a coché plusieurs noms pour renforcer son milieu de terrain. Il aurait pensé à Pierre Dwomoh d’après l’agent du joueur qui a été interrogé par FC Inter News.

Le mercato a à peine ouvert ses portes et les rumeurs se multiplient pour l’Olympique de Marseille ! Une nouvelle fois, Pablo Longoria nous réserve un été de folie avec certainement de nombreuses recrues. En tout cas, les rumeurs sont alléchantes au niveau des profils et des noms cités par les médias.

Cette fois-ci, c’est directement un agent de joueur qui annonce que Pablo Longoria s’intéresse à son joueur ! Interrogé par FcInterNews, l’agent de Pierre Dwomoh a affirmé que l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs qui se sont penchés sur son profil.

Marseille et Benfica ont montré beaucoup d’intérêt pour lui.

Le jeune joueur âgé de 17 ans évolue en Belgique, au Royal Antwerp. Sur Transfermarkt, le Ghanéen d’origine est évalué à 2 millions d’euros. Cette saison, il a joué 14 rencontres avec son club dont 4 en Europa League. Il n’a délivré qu’une passe décisive en Jupiler League. Depuis les U15, Pierre Dwomoh a joué dans toutes les catégories de jeunes de la sélection belge et fait partie des espoirs de cette nation.

« Marseille et Benfica ont montré beaucoup d’intérêt pour lui. L’Inter ? Ils l’aiment toujours, même si je ne pense pas qu’il soit une priorité pour les Nerazzurri en ce moment. Nous savons tous que Dwomoh a du talent, maintenant ce talent doit être transformé en un professionnel qui sera capable d’occuper le terrain avec continuité, en devenant décisif pour son club. Benfica et Marseille sont des clubs connus pour leur sélection des meilleurs jeunes, pour les laisser mûrir pendant quelques années et pour des cessions ultérieures fructueuses. L’intérêt de tous ces clubs est très apprécié et constitue une récompense pour le dur travail du garçon, mais nous verrons ce que l’avenir lui réserve » Niels De Jonck Kimpen– Source : Vai-e-Vem-Futebol