Mercato OM : Longoria précise les détails du contrat de Greenwood !

Lors de la conférence de presse de mi-saison organisée ce jeudi au stade Vélodrome, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a fait un point complet sur le projet sportif. Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes, le dirigeant olympien a apporté des précisions factuelles sur la situation contractuelle et l’avenir de Mason Greenwood, élément majeur de l’effectif marseillais.

L’Olympique de Marseille a profité de la trêve pour dresser un premier bilan de sa saison. Devant les médias réunis au stade Vélodrome, Pablo Longoria a abordé plusieurs sujets structurants du projet olympien, dont celui de Mason Greenwood, devenu en quelques mois un joueur central du dispositif mis en place par Roberto De Zerbi.

60% des droits de Greenwood, voir même 65% en cas de de qualification en C1

🗣️ Le détail du pourcentage dans le contrat de #Greenwood #Longoria : “Greenwood ? L’OM a aujourd’hui 60% des droits économiques de Greenwood, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5% pour arriver à 65%. On est très content de… pic.twitter.com/7GsTPj35zz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025



Questionné sur la situation contractuelle de l’attaquant anglais et sur les liens avec Manchester United, Pablo Longoria a livré des éléments précis. « Sur la situation contractuelle, l’OM a 60 % des droits économiques du joueur, 100 % des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5 % pour arriver à 65 % », a détaillé le président marseillais.

Une clarification importante, alors que le rendement de Greenwood suscite de nombreuses interrogations sur son avenir. Le dirigeant olympien a insisté sur la satisfaction du club quant à l’évolution du joueur depuis son arrivée à Marseille. « On est très content de l’évolution de Mason », a-t-il poursuivi, mettant en avant le travail collectif réalisé au quotidien au sein du secteur sportif.

Greenwood, De Zerbi et la notion de collectif

Au-delà des chiffres et des pourcentages, Pablo Longoria a tenu à souligner l’apport du staff technique, et en particulier celui de Roberto De Zerbi, dans la progression de l’attaquant. « On connaît son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire », a affirmé le président.

Le responsable marseillais insiste notamment sur un aspect clé de l’évolution de Greenwood : sa compréhension du jeu collectif. « Mason travaille pour améliorer son niveau et la manière dont il voit le football de manière collective, c’est sa plus grande évolution », explique-t-il. Une transformation qui s’inscrit pleinement dans la philosophie prônée par l’entraîneur italien.

Conscient de disposer d’un joueur décisif, Longoria reste toutefois fidèle à sa ligne directrice. « On est conscient d’avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui », précise-t-il, avant de rappeler un principe fondamental du projet olympien : « C’est difficile d’avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif ».