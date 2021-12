Mercato OM : Longoria prépare déjà l’après-Kamara?

Dans le doute concernant une prolongation de Bouabacar Kamara, Pablo Longoria serait déjà à la recherche de son nouveau milieu défensif. Selon le média italien Il Tempo, l’Olympique de Marseille se positionne sur Amadou Diawarra.

Le mercato débute dans quelques semaines et l’Olympique de Marseille pourrait encore se renforcer malgré le recrutement de onze joueurs cet été. Avec la crainte de voir Boubacar Kamara partir libre en fin de saison, il faut déjà songer à la remplacer.

D’après les informations du média italien Il Tempo, Pablo Longoria a déjà entamé sa recherche à ce poste. En effet, le milieu défensif de l’AS Roma, Amadou Diawarra serait sur les tablettes du président marseillais. La presse italienne affirme cependant qu’il n’y a pas encore de négociations avec le club romain mais juste une prise d’informations.

Diawarra, un profil qui colle à ce que veut Sampaoli?

Amadou Diawarra ne semble pas coller parfaitement à ce que recherche Jorge Sampaoli. Âgé de 24 ans, il n’a pas le profil « très expérimenté » voulu par le coach argentin. En 2019, Diawarra a été transféré du Napoli à la Roma contre 21 millions d’euros.

Sa valeur marchande a chuté en raison de son faible temps de jeu cette saison. Le Guinéen n’a été aligné qu’à 4 reprises en Serie A et a joué trois matchs de Conférence League.

Prime richieste per #Diawara, sondato dal #Marsiglia in vista di gennaio: al momento non c’è ancora trattativa con l’#ASRoma. Intanto mancano soltanto due presenze e per l’OM scatterà l’obbligo di riscatto da 12 milioni su #PauLopez (18 presenze sulle 20 previste)#calciomercato pic.twitter.com/1oyE4x89tE — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 15, 2021

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes en conférence de presse sur le mercato à venir, Jorge Sampaoli n’a pas voulu donner les postes recherchés. Il a juste précisé qu’il voulait des joueurs capables d’améliorer le niveau de l’effectif et cela a un coût…

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)