Mercato OM : Longoria prêt à lâcher 15M€ pour un gardien de Serie A?

Cité pour remplacer Steve Mandanda, le gardien Alexander Nubel devrait s’engager avec l’AS Monaco. Longoria avancerait sur un second dossier qui pourrait coûter 15M€ !

Le poste de gardien est l’un des gros chantiers de Jorge Sampaoli pour le mercato estival. Avec un Mandanda vieillissant et surtout l’absence d’un concurrent direct, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de recruter à ce poste.

Pour remplacer la légende vivante du club, Longoria aurait songé à Alexander Nübel, second gardien du Bayern Munich la saison dernière. Le jeune allemand a eu plusieurs courtisans en Ligue 1, notamment le LOSC et l’AS Monaco. Selon RMC, il aurait choisi de rejoindre le club de la Principauté.

Pablo Longoria n’aurait pas renoncer à l’idée de trouver le numéro 1 bis qui viendra concurrencer Mandanda la saison prochaine. Cité dès ce jeudi par Fabrizio Romano, journaliste italien souvent très bien informé, Pau Lopez intéresserait fortement l’Olympique de Marseille.

A LIRE : Mercato OM : Les arrivées de Gerson et de la Fuente décalées !

L’Espagnol âgé de 26 ans est sous contrat avec l’AS Roma et a joué 37 matchs cette saison. Il devrait cependant quitter le club de Serie A. Le journaliste italien affirme ce vendredi que la direction marseillaise a pris des renseignements plus approfondis pour le gardien de but. En effet, les discussions avanceraient pour un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros.

OM and Roma are in advanced talks for Pau Lopez, loan with buy option around €15m. OM asked also for Cengiz Ünder, he’s back to Roma after loan spell at Leicester. 🔴 @DiMarzio #OM #Roma

Rui Patricio will be Pau Lopez replacement – negotiation at final stages with Wolves.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2021