Mercato OM : Longoria prêt à laisser filer ce joueur contre 25M€ minimum?

Proche de partir lors du mercato hivernal à Liverpool, Duje Caleta-Car est finalement resté à Marseille. Le Croate disposerait d’un bon de sortie de 25 millions d’euros.

Lors du mercato hivernal, Duje Caleta-Car a reçu une offre de Liverpool qu’il a été contraint de refuser. En effet, l’Olympique de Marseille était dans l’incapacité de lui trouver un remplaçant en si peu de temps et a donc décidé de le conserver jusqu’à la fin de la saison.

LONGORIA LAISSERA FILER CALETA CAR CONTRE 25M€

« J’ai reçu une offre de Liverpool. J’en étais très satisfait car c’est un des plus grands clubs d’Europe. Un grand honneur pour moi mais nous avons décidé avec le club que j’allais rester. L’OM est aussi un grand club aussi et j’ai encore beaucoup de progrès à faire ici. Liverpool est l’un de plus grands club et encore une fois, j’étais très heureux de l’offre mais je ne regrette pas de ne pas être parti car l’OM est un grand club aussi. Ça aurait pu être un grand pas pour ma carrière mais je me concentre sur l’OM » Duje Caleta-Car – Source : Conférence de presse (16/02/21)

Daily Telegraph affirme qu’il aurait un bon de sortie cet été mais que Pablo Longoria n’est pas prêt à la brader. En effet, pour s’attacher les services de Caleta-Car au mercato d’été 2021, il faudra débourser au moins 25 millions d’euros…

A LIRE : Mercato OM : La folle rumeur Vidal avec Sampaoli !