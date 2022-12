Mercato OM : Longoria prêt à payer le montant demandé pour Marcus Thuram ?

Auteur d’une Coupe du Monde remarquée dans la peau du supersub, Marcus Thuram a vu sa côte grimper en flèche sur le mercato. L’international de 25 ans n’a plus que six mois de contrat et devrait changer d’air cet hiver pour un montant raisonnable.

Marcus Thuram va , sauf surprise, quitter le Borussia Mönchengladbach lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs souhaitent le récupérer à commencer par le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport le Borussia est prêt à le laisser partir pour 10 M€. Bild précise que le Bayern Munich serait disposé à surenchérir sur le montant de 10 millions d’euros réclamés tout comme l’OM. Si Pablo Longoria semble disposer à payer plus de 10M€ pour le transfert de l’international français, l’OM va avoir du mal a payé autant en salaire annuel…

ℹ️ Libre en juin prochain, Marcus Thuram 🇫🇷 va être vendu cet hiver par le Borussia Mönchengladbach 🇩🇪 pour 10M€ selon La Gazzetta dello Sport 🗞. L’#OM mais aussi le Bayern Munich 🇩🇪 et l’Inter Milan 🇮🇹 sont intéressés. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/K2XLivEaP8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 20, 2022

Alors que plusieurs médias italiens affirment que Pablo Longoria vise Marcus Thuram, une information confirmée par l’Equipe, ce dossier a peu de chance d’aboutir. Car premièrement la concurrence est très forte sur ce dossier et ensuite le salaire demandé par le joueur est hors norme. En effet, selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant international exigerait 10M€ par an, soit plus de 833 000€ par mois, l’équivalent du double du plus gros salaire de l’effectif marseillais.

Thuram attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes)

« Courtisé par une flopée de formations européennes, Marcus Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). L’ancien joueur de Guingamp et de Sochaux a aussi la cote en Allemagne (Bayern Munich en tête) et en Italie (Inter Milan notamment). En France, Nice avait tenté de le rapatrier l’été dernier, mais sans succès. » Ignazio Genuardi – source : Twitter (30/11/2022)

Courtisé par une flopée de formations européennes, M.#Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, #Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) November 30, 2022

Dans l’émission Débat Foot Marseille fin novembre, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Pour revoir le dernier DFM : Mercato OM : CR7 contacté? Le feuilleton GERSON, Amrabat / Ounahi trop CHER? DIENG, SANCHEZ, SUAREZ

A LIRE AUSSI : OM : Jean-Pierre Papin met déjà la pression aux Marseillais !