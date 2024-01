Mercato OM : Longoria proche de réaliser un joli coup ?

L’OM s’est offert un milieu défensif en la personne de Jean Onana. Pour autant le mercato n’est pas terminé et Pablo Longoria veut recruter un latéral gauche. Le nom de Josh Doig était annoncé mais cela pourrait être un international espoir !

En effet, selon RMC, « l’OM est proche d’un accord avec Adrien Truffert. » Le jeune latéral de 22 ans a été formé à Rennes avec qui il a un contrat jusqu’en 2026 (il a prolongé son contrat l’été dernier). Reste à savoir si Rennes va accepter ce transfert et combien le club peut demander pour son jeune défenseur ? Le site transfermarkt évalue le montant de son transfert à 18M€. Un dossier compliqué mais qui pourrait vite avancer si le joueur veut rejoindre l’OM.

L’OM proche d’un accord avec Truffert… combien va demander Rennes ?

🔴 Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille est proche d’un accord avec Adrien Truffert (22 ans), latéral gauche du Stade Rennaishttps://t.co/tsReYf6IJF pic.twitter.com/TxgxZmjohb — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2024

En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’il cherchait un latéral gauche. « Je reste positif pour le mercato. Optimiste, c’est un mot trop fort. On cherche un latéral gauche qui peut aussi jouer au poste de piston. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position ».

#Longoria : « Je reste positif pour le mercato. Optimiste, c’est un mot trop fort. On cherche un latéral gauche qui peut aussi jouer au poste de piston. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position » #MercatOM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 11, 2024



Selon le journaliste italien, Gianluigi Longari, « Marseille est intéressé pour l’arrière Onyemaechi de Boavista. » Ce latéral gauche de 24 ans est sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2026. L’international nigérian d’1m84 (1 sélection) a participé à 11 matches comme titulaire sur 13 en Liga Portugal cette saison. Bruno Onyemaechi peut aussi dépanner en défense centrale. L’OM va devoir renforcer son couloir gauche et peut être aussi sa défense centrale si le système en 3-5-2 perdure…

Marsiglia, interesse per il terzino #Onyemaechi del Boavista #OM — Gianluigi Longari (@Glongari) December 9, 2023

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain. »

Evidemment qu’il faudra renforcer l’effectif