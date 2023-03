Mercato OM : Longoria propose une prolongation de 2 ans à un cadre de Tudor !

Même s’il a parfois tangué face à la vitesse des Rennais sur son côté, il a été assez solide défensivement, difficile à bouger et à passer. La sortie de Doku ne lui a pas fait de mal. Et il a encore été décisif offensivement, avec son quatrième but de la saison, au bout d’une belle combinaison sur coup franc (57e).