Mercato OM : Longoria réactive un dossier pour remplacer Sakai ?

Le mercato hivernal 2021 est ouvert depuis samedi et l’OM aurait déjà activé plusieurs dossiers. Le club cherche un attaquant et le nom d’Arkadiusz Milik a agité l’actualité olympienne ce weekend. L’autre priorité est le recrutement d’un latéral droit, une option made in Ligue 1 aurait été réactivée…

André Villas-Boas évoque l’opportunité de recruter un attaquant lors de ce mois de janvier depuis plusieurs semaines. Le staff marseillais travaillerait sur l’arrivée d’Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais du Napoli ne joue pas et souhaiterait quitter Naples cet hiver à six mois de la fin de son contrat. Si l’OM tente de négocier avec le club italien (qui en demanderait 15M€), Pablo Longoria aurait aussi réactivé le dossier du latéral droit…

L’OM veut s’offrir Centonze ?

Sans doublure depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern l’été dernier, Hiroki Sakai tirait la langue avant la trêve hivernal. Selon La Provence de ce lundi, Pablo Longoria a réactivé la piste menant à Fabien Centonze. Le latéral droit de 24 ans du FC Metz a déjà été évoqué à l’OM l’été dernier mas aussi comme un possible joker suite à l’échec du dossier Maehle. Fabien Centonze est un des bons latéraux du championnat de France, il a disputé 16 matches de L1 cette saison. Reste à savoir combien devra offrir l’OM pour convaincre le FC Metz…

Le chiffre : 2024

C’est le contrat dont dispose Centonze à Metz, il a rejoint le club en 2019 en provenance du RC Lens.