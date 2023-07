Mercato OM : Longoria se positionne sur ce talent de Ligue 1 ?

D’après le site italien Tuttomercato, la Fiorentina s’intéresserait à Anthony Rouault, le défenseur central de Toulouse. L’Olympique de Marseille ferait également partie des prétendants.

Tuttomercato révélait hier que la Fiorentina était sur la piste d’Anthony Rouault, jeune défenseur toulousain auquel l’OM s’intéresse aussi. Le site italien explique que la Viola pourrait perdre son taulier en défense Igor (brésilien, 25 ans), convoité en Angleterre et en Espagne et pourrait donc se positionner sur le natif de Villeneuve-sur-Lot de 22 ans.

Le club florentin, 8ème de Série A cette saison et finaliste de la Conférence League, aurait déjà eu des contacts avec le joueur.

Anthony Rouault 🇫🇷 | Exclusive 🚨

🔸#OM & #Fiorentina are interested

🔸Not just Igor can leave Fiorentina, also #Milenkovic can go away

Details:https://t.co/jprlsCuSzO#SpaceViola https://t.co/CzHGdr26OG

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 2, 2023