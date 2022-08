Mercato OM : Longoria se rapproche du total de dépenses d’Eyraud ?

Ce mercredi le journal l’Equipe propose un article sur les dépenses de l’OM par Pablo Longoria depuis son arrivée comme président. Il se rapprocherait du total de son prédécesseur.

JHE avait annoncé 200M€ de budget pour les transferts sur les premières années. L’ex président de l’OM aurait dépensé moins et le nouveau président Pablo Longoria se rapprocherait de ce montant total.

152,5 M€ pour Eyraud, 129,5 M€ pour Longoria ?

En effet, l’Equipe explique que « sur ses quatre premiers mercatos, à partir de janvier 2017 et jusqu’à l’été 2018, et sans compter les options d’achat de Njie et de Thauvin échafaudées sous Margarita Louis-Dreyfus, Eyraud a engagé près de 152,5 M€ d’investissements en transferts. » De plus toujours selon les estimations du média sportif, « depuis son premier mercato avec les pleins pouvoirs, en janvier 2021, Longoria a lui engagé près de 129,5 M€ d’investissements en transferts » (jusqu’à cette date du 17 août). Dans ce montant, les prêts sans option d’achat obligatoire, (comme celui d’Issa Kaboré) et le recrutement des jeunes talents comme Sayha Seha ne sont pas pris en compte…

« Il y a une cohérence dans ce qu’est le projet… Oui, j’ai toujours dit que l’objectif de l’OM et Longoria c’était d’avoir deux jeunes à faire monter pour revendre à des gros clubs et donc faire des investissements. Il faut montrer que l’Olympique de Marseille arrive à créer, à acheter des jeunes et les revendre plus cher mais il y a aussi la recherche de résultat. Dans cette logique, on peut comprendre que cette année il y a des joueurs de 30 ans qui arrivent comme Gigot, Clauss qui n’est pas un jeune sur lequel on peut faire une plus-value mais il sort de la Ligue 1 et il est international. Tu vas aussi prendre, peut-être, un Alexis Sanchez qui serait une piste plutôt concrète avec une chance de retrouver celui qui avait fait une bonne saison avec Conte à l’Inter Milan… Il y a une complémentarité avec ces jeunes comme Touré par exemple et les expérimentés qui vont performer tout de suite. On est à l’étape 2 du projet Longoria. Prendre des jeunes pour les plus-values et consolider une équipe pour avoir des résultats. La qualification en Ligue des Champions et garder de la compétitivité. Mais pour moi, cette année, si on regarde l’effectif, si on regarde le 11 titulaire… Ce qui sera l’envie, l’ambition, la détermination… Les Marseillais, la ville, qui veut voir de belles choses, il manque une étincelle ! Il manque ce qu’apportait Sampaoli par son caractère, ses all-in offensifs. Ça pourrait être Gerson mais je ne suis pas sûr de sa continuité. Je ne suis pas convaincu, c’était un homme de Sampaoli. Il faut qu’il se trouve avec Igor Tudor. Il avait trouvé un équilibre avec Sampaoli, il faut aussi la trouver avec Tudor. Je ne suis pas convaincu que cette étincelle viendra de Guendouzi et sur Payet, même si je comprends la logique de le mettre en second attaquant plus proche du but, je ne sais pas s’il aura la possibilité d’être tout le temps cette étincelle-là. Je valide l’idée de base de ce que fait l’OM sur le marché avec des ventes mais ce qui me manque cette année, c’est celui qui fait rendre fou Marseille ! » Simone Rovera – Source : RMC, After Foot (30/07/22)