Mercato OM : Longoria prend contact pour un latéral droit portugais ?

Avec l’arrivée de Marcelino, l’OM va devoir encore plus être actif sur le mercato. Des postes sont vacants, comme par exemple celui de latéral droit avec un seul spécialiste du poste Jonathan Clauss. Longoria aurait une piste du côté du FC Valence.

Selon les informations de Cadena Ser, l’Om aurait fait par de son intérêt pour Thierry Rendall. Ce latéral droit portugais a rejoint le FC Valence en provenance du Sporting en 2019 pour 12M€. L’international U21 lituanien a participé à 27 matches de Liga cette saison (une moyenne de 75 minutes par match disputé).

L’OM s’est renseigné sur Thierry Rendall

Le média espagnol affirme que l’OM a fait une première approche pour connaitre la position du FC Valence concernant son latéral de 24 ans. « L’équipe espagnol attend de savoir si l’intérêt verbal dont elle a déjà connaissance finira par devenir une proposition formelle. Thierry Rendall a renouvelé en octobre 2021 jusqu’en juin 2026, il sort d’une saison complexe sur le plan physique. »

De son côté, Clauss ne pense pas à un départ.

Je pense sincèrement avoir franchi un cap — Clauss

#Clauss : « Je pense avoir franchi un cap cette saison. J’étais pas prêt physiquement et mentalement mais on apprend vite. Je m’en suis sorti et je sais quoi faire pour enchaîner la saison prochaine. » #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir, il affirme son envie de rester à Marseille, « pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien, c’est toujours un honneur de jouer à Marseille ». Le latéral a aussi évoqué son niveau physique :« Je pense sincèrement avoir franchi un cap. J’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m’en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu’il me reste à faire pour enchaîner l’année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. »