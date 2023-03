Mercato OM : Longoria s’est manifesté pour Balogun ?

Avec 16 buts en 26 matchs avec Reims, Folarin Balogun impressionne. Ses performances attirent de nombreux clubs européens et l’OM ferait partie des prétendants à son recrutement en prévision du mercato 2023 !

Il y a un mois le Daily Mail expliquait que le Milan AC, Villarreal et l’OM s’intéresseraient à Balogun. Le journaliste Ben Jacobs confirme cette tendance en rajouté Leeds et Mönchengladbach dans la liste : « Arsenal décidera de la suite de la carrière pour Balogun cet été. Reims sait qu’il ne peut pas le faire signer définitivement et reste pessimiste quant à un autre prêt. Leeds, Milan, Marseille et le Borussia Mönchengladbach ont tous déjà manifesté leur intérêt. Arsenal est très impressionné par sa forme et son potentiel. »

Folarin Balogun serait dans le viseur de l’OM. Le buteur anglais de 21 ans réalise une bonne saison avec le Stade de Reims. Balogun signe son premier contrat professionnel à Arsenal, après avoir été formé au club. Mais en deux saisons, il ne joue que 10 matchs toutes compétition confondues avec Arsenal, pour seulement 2 buts. Au mercato d’hiver 2022 il est prêté à Middlesbrough, en D2 anglaise, mais il ne marque que 3 buts en 21 matchs. Il est de nouveau prêté au mercato d’été 2022, cette fois à Reims, sans option d’achat, pour pallier au départ d’Hugo Ekitike vers le PSG. Il a, à date, joué 26 matchs de L1 et a marqué 16 buts !

Balogun visé par l’OM ?

Il travaille énormément

‘’Balogun est incroyable. Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d’une qualité exceptionnelle. Ça montre l’attaquant et le personnage qu’il est. Il travaille énormément pour permettre à l’équipe d’être dans cette situation là. C’est magnifique !’’ Will Still – Source : L’Equipe (2/02/2023)

Aujourd’hui l’OM a une autre image vis à vis des joueurs

»Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ca veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention. J’aurai bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM. Ca dépendra aussi d’Arsenal. Je pense que l’OM a une autre image vis à vis des joueurs.. L’OM a été critiqué pendant des années, par rapport à son image, ses résultats, ses problèmes externes au club. Aujourd’hui l’OM donne une image totalement différente. Les joueurs ont plus envie de venir, à part Moffi qui a tout fait pour ne pas venir. Aujourd’hui les joueurs s’ils veulent passer un cap, ils faut qu’ils passent par l’OM. Parce que c’est le club qui a quelque chose en plus que d’autres clubs français, entre le stade, l’ambition du club, les dirigeants qui sont plus exigeants qu’avant. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)